به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار جرقویه در آیین افتتاح این جشنواره گفت: با توجه به شاخص بودن محصول انار در دهستان رامشه، برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید، فرآوری و عرضه این محصول با همکاری نخبگان بومی در حال اجرا است تا محصولی باکیفیت به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه و سودآوری باغداران بیشتر شود.

شهرام آذرپی افزود: جشنواره امسال از ۱۰ تا ۱۵ آبان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با بیش از ۱۰۰ غرفه برگزار می‌شود.

وی گفت: بیش از ۲۰۰ تولیدکننده در ۲۵ غرفه تخصصی، انار و فرآورده‌های آن را عرضه و معرفی می‌کنند و بیش از ۷۵ غرفه دیگر نیز به عرضه آثار هنری، کتاب، محصولات غذایی سالم، صنایع دستی و تولیدات صنعتی منطقه جرقویه اختصاص دارد.

روستای رامشه با بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، بزرگ‌ترین روستای شهرستان جرقویه است.