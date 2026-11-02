رزمایش خودرویی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به یازدهم آبان، روز آموزش، رزمایش، تمرین و ارتقاء آمادگی گفت: هدف این رزمایش اعلام آمادگی مبنی بر خدمات رسانی و حفظ حمل و نقل پایدار در مواقع بحران‌های احتمالی است.

حمید پرورشی خرم افزود: در راستای پدافند غیرعامل اقدامات مختلفی شامل تهیه موتور برق و ژنراتور برای راهدارخانه‌ها و مراکز ادارات، اورهال کردن بیش از ۴۰۰ خودرو سنگین و نیمه سنگین، تجهیز راهدارخانه ها، ساخت و تجهیز انبار‌های نمک و آشیانه خودرو‌ها و تهیه لوله‌های موردنیاز انجام شده است.

هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ از چهارم تا ۱۱ آبان با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» برگزار می‌شود و عناوین روز‌های این هفته بر پیشگیری، امنیت سایبری، مصون‌سازی زیرساخت‌ها، ارتقاء تاب‌آوری و افزایش آمادگی در برابر تهدید‌های نوین تأکید دارد.