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فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از کشف ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ امید صابر در تشریح این عملیات بیان کرد: در پی اخبار رسیده مبنی بر حمل مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ از استانهای جنوب شرقی کشور به استانهای غربی و مرکزی کشور از طریق عبور از شهرستان دیلم، پیگیری موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان دیلم قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا ماموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با همکاری سایر واحدهای انتظامی خودروی سواری پژو مورد نظر را در یک عملیات پلیسی در کوههای حوالی روستای عامری توقیف و به مقر انتظامی انتقال دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار ۸۰ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.