به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ امید صابر در تشریح این عملیات بیان کرد: در پی اخبار رسیده مبنی بر حمل مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ از استان‌های جنوب شرقی کشور به استان‌های غربی و مرکزی کشور از طریق عبور از شهرستان دیلم، پیگیری موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان دیلم قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با همکاری سایر واحد‌های انتظامی خودروی سواری پژو مورد نظر را در یک عملیات پلیسی در کوه‌های حوالی روستای عامری توقیف و به مقر انتظامی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار ۸۰ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف شد، تصریح کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.