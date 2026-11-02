فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از دستگیری اراذل و اوباش که با استفاده از سلاح سرد، یکی از شهروندان را مجروح کرده بودند در سلمانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد مازندران از دستگیری اراذل و اوباش که با استفاده از سلاح سرد، یکی از شهروندان را مجروح کرده بودند در سلمانشهر خبر داد.

سرهنگ نیما تقوی در تشریح این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع حادثه چاقو کشی در منطقه سلمانشهر، اراذل و اوباش که مجهز به دو قبضه قمه بودند با حمله به یکی از شهروندان، وی را از ناحیه صورت مجروع کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از رسیدن ماموران انتظامی به محل و در جریان مقابله با این افراد، اراذل با وجود داشتن سلاح سرد، سعی در مقابله با پلیس و فرار از محل را داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد ادامه داد: ماموران با رعایت دقیق ضوابط و قانون به کارگیری سلاح، با شلیک گلوله به پای متهم اصلی، وی را زمین گیر و مهار کردند.

سرهنگ تقوی با اشاره به اینکه در این عملیات سه متهم بازداشت شدند، تاکید کرد: ماموران انتظامی با اقتدار و در راستای صیانت از جان شهروندان، با هرگونه اقدام اخلال گرانه و تهاجمی برخورد قاطع خواهند کرد.