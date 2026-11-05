مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از در حال احداث بودن ۲ هزار و ۳۶۴ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک ۸۲ هکتاری شهید سیدجعفر خراسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: این واحد‌ها در قالب ۹ قطعه اجرا می‌شود و بر اساس صورت وضعیت سازندگان ۴۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: طرح‌های در حال ساخت شامل واحد‌های مسکونی شرکت‌های سازنده و طرح‌های ویژه کارکنان نیروی انتظامی و سپاه استان است که با نظارت میدانی و پیگیری مستمر روند اجرایی آنها دنبال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت کارگاه‌ها بیان کرد: بازدید‌های میدانی با هدف ارزیابی عملکرد سازندگان، شناسایی موانع اجرایی و تسریع تکمیل واحد‌ها انجام می‌شود.

حیدری ادامه داد: همزمان با ساخت واحد‌های مسکونی، عملیات آماده‌سازی شهرک و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حال پیگیری است تا روند ساخت‌وساز برای سکونت به‌صورت هماهنگ پیش برود.

وی بیان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل با نظارت بر عملکرد سازندگان و پیگیری مسائل اجرایی، تکمیل واحد‌ها و تحقق هدف خانه‌دار شدن متقاضیان نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کند.