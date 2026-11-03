وقوع دو تصادف مرگبار در کمتر از ۳۰ ساعت در جاده قدیم قم ـ کاشان و جان‌باختن ۱۴ نفر، ضرورت بررسی و رفع نواقص ایمنی این محور را بار دیگر مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بین جان‌باختگان این حوادث، از کودک تا جوان دیده می‌شود؛ افرادی که از خانه خارج شدند، اما هرگز بازنگشتند.

تکرار چنین حوادثی، رسیدگی جدی به وضعیت جاده قدیم قم ـ کاشان را به مطالبه‌ای مهم تبدیل کرده است.

در مسیر حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتری تهران تا بندرعباس، به‌جز قطعه ۹۰ کیلومتری کاشان ـ قم، باند دوم اجرا شده است.

از سوی دیگر، آزادراه کاشان ـ قم نیز با مشکلاتی از جمله رفت و آمد تریلی‌ها، نقص روشنایی و ناایمن بودن برخی نقاط روبه‌روست.

شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تأمین روشنایی، نصب علائم هشداردهنده، خط‌کشی مناسب، ایجاد جداکننده مسیر‌های رفت‌وبرگشت، نصب حفاظ‌های ایمنی و تقویت امکانات امدادرسانی از جمله مواردی است که باید در ارزیابی ایمنی این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

انتظار می‌رود مسئولان راه و شهرسازی، راهداری، پلیس راه و دیگر دستگاه‌های متولی با بررسی کارشناسی دو حادثه اخیر، وضعیت ایمنی این محور را ارزیابی و نتایج آن را به اطلاع مردم برسانند.

جان‌باختن ۱۴ نفر در کمتر از ۳۰ ساعت، ضرورت اقدام جدی برای پیشگیری از حوادث و ایمن‌سازی این مسیر را یادآوری می‌کند؛ چراکه ایمنی راه‌ها حق مردم است و پیشگیری از حوادث باید در اولویت قرار گیرد.