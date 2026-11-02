به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد با اشاره به استقبال مردم از روش‌های نوین پرداخت صدقه افزود: از مجموع صدقات جمع‌آوری‌شده در نیمه نخست امسال، حدود ۹ میلیارد ریال از طریق روش‌های آنلاین و الکترونیکی پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان پرداخت الکترونیکی صدقه در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند از روش‌های مختلف در پرداخت صدقه مشارکت کنند، گفت: استفاده از صندوق‌های فیزیکی مستقر در معابر و اماکن عمومی، برنامه «صدقه من» و همچنین کد‌های QR از جمله روش‌های پرداخت صدقه در استان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار صندوق صدقه کوچک، یک‌هزار و ۱۶۴ صندوق مستقر در اماکن و ۸۷۸ صندوق صدقه در معابر استان فعال است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با تأکید بر نقش صدقات مردمی در حمایت از اقشار نیازمند تصریح کرد: مبالغ جمع‌آوری‌شده از محل صدقات، در سرفصل‌های مختلف حمایتی و برای رفع نیاز‌های محرومان، از جمله کمک به معیشت، درمان، تأمین مسکن و سایر نیاز‌های ضروری خانواده‌های تحت حمایت هزینه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت صدقه، هرچند ممکن است در نگاه اول مبلغی اندک باشد، اما با همراهی و مشارکت مردم می‌تواند به پشتوانه‌ای ارزشمند برای رفع مشکلات خانواده‌های نیازمند تبدیل شود و زمینه‌ساز گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی در جامعه باشد.