به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات قهرمانی ووینام با حضور ۲۵۰ ورزشکار از هشت استان کشور، به میزبانی استان اصفهان با هدف توسعه و ارتقای سطح فنی رشته ووینام، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد فضای رقابت سالم میان ورزشکاران استان‌های مختلف، در یادواره شهدای جنگ میناب در سالن ورزشی تختی شهر ابریشم از توابع شهرستان فلاورجان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، ورزشکارانی از استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، کرمان، البرز و خراسان رضوی حضور داشتند و در بخش‌های مختلف شامل مبارزات، فرم انفرادی، فرم گروهی و هنر‌های فردی به رقابت پرداختند.

در این رقابت‌ها، استان اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و استان کهگیلویه و بویراحمد و کرمان مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

برگزاری این رویداد ورزشی با حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی، گام ارزشمندی در راستای گسترش و اعتلای رشته ووینام و تقویت تعاملات ورزشی میان استان‌های کشور شمرده می‌شود.