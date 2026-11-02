شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از راه‌اندازی ۲ هزار و ۴۷۸ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، ثبت نصاب آمادگی ۹۸.۸ درصدی واحد‌های حرارتی و افزایش متوسط بازدهی تولید برق به ۴۰ درصد در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش وزارت نیرو ، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در یک سال گذشته مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای، تعمیراتی و زیرساختی را با هدف افزایش ظرفیت تولید، ارتقای آمادگی نیروگاه‌ها، بهبود بهره‌وری سوخت و تقویت پایداری تأمین برق اجرا کرده است.

همچنین ظرفیت ذخیره‌سازی گازوئیل نیروگاه‌ها حدود ۴۰۰ میلیون لیتر افزایش یافته و مطالبات تعیین‌تکلیف‌شده سرمایه‌گذاران از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

افزایش ظرفیت تولید و آمادگی نیروگاه‌ها

در دوره منتهی به اوج بار سال ۱۴۰۵، ۲ هزار و ۴۷۸ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید راه‌اندازی شد. همچنین یک‌هزار و ۱۲۳ مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به بهره‌برداری رسید که به گفته شرکت برق حرارتی، سالانه ۲.۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی سوخت به همراه دارد.

در کنار این اقدامات، با ارتقای توان و رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های موجود، ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت قابل استفاده این واحد‌ها افزوده شد.

همچنین ۱۱۰ هزار مگاوات عملیات تعمیرات نیروگاهی در دوره منتهی به اوج بار سال ۱۴۰۵ انجام شد و در نتیجه آن، آمادگی نیروگاه‌های حرارتی در روز اوج بار به رکورد ۹۸.۸ درصد رسید.

بر اساس این گزارش، متوسط راندمان تولید برق حرارتی کشور نیز با افزایش ۰.۷ درصدی به ۴۰ درصد رسیده است.

توسعه واحد‌های بخار و صرفه‌جویی سوخت

تکمیل طرح ساخت ۱۸ واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در قالب قرارداد‌های بیع متقابل، از دیگر اقدامات اعلام‌شده شرکت برق حرارتی است. این طرح‌ها در مجموع سالانه معادل پنج میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی به همراه دارند.

همچنین واحد‌های بخار کلاس F در نیروگاه‌های رودشور و دالاهو به بهره‌برداری رسیده‌اند. واحد بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، سالانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب و واحد بخار نیروگاه دالاهو با ظرفیت ۲۹۳ مگاوات، سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی سوخت ایجاد می‌کنند.

راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور در مشکین‌شهر نیز از دیگر دستاورد‌های این دوره عنوان شده است.

افزایش ذخایر سوخت و بازسازی نیروگاه‌های آسیب‌دیده

شرکت برق حرارتی اعلام کرده است ظرفیت ذخیره‌سازی گازوئیل نیروگاه‌ها در یک سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون لیتر افزایش یافته که معادل رشد ۱۰ درصدی ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی این سوخت است. این اقدام با هدف تقویت پایداری تأمین سوخت نیروگاه‌ها در دوره‌های محدودیت احتمالی انجام شده است.

در بخش توسعه و بازسازی نیز واحد گازی نیروگاه نکا با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، در مدت ۹۹ روز و هم‌زمان با جنگ تحمیلی سوم نصب و راه‌اندازی شد.

همچنین طرح بازسازی واحد‌های نیروگاهی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، از جمله نیروگاه مبین، اجرا شده و قرارداد بازسازی واحد‌های نیروگاه فجر انرژی نیز از سوی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران منعقد شده است.

تعیین تکلیف بیش از ۲۰ همت از مطالبات سرمایه‌گذاران

در بخش اقتصادی، تدوین ضوابط جدید سرمایه‌گذاری برای توسعه، طرح و ارتقای نیروگاه‌ها در دستور کار شرکت برق حرارتی قرار گرفته است. همچنین به گفته این شرکت، بخش قابل توجهی از مطالبات سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شده و ارزش این مطالبات از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرده است مجموعه این اقدامات با هدف توسعه ظرفیت تولید، افزایش آمادگی نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی مصرف سوخت، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و تقویت پایداری تأمین برق کشور انجام شده است.