به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ بیش از صد حزب کوچک و بزرگ برای تصدی سمت‌های شهرداری در کشور با هم رقابت می‌کنند، کنگره ملی آفریقا (ANC)، حزب حاکم تاریخی کشور از زمان پایان آپارتاید همچنان بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور است و تمرکز کارزار‌های این حزب بر بازسازی زیرساخت‌های شهری، بهبود خدمات عمومی و مبارزه با فساد است. با این حال، به دلیل کاهش پایگاه رأی در سال‌های اخیر و ناامیدی مردم از بحران‌های شهری، مخصوصا بحران خارجی ستیزی در ماه‌های اخیر این حزب برای حفظ جایگاه اکثریت خود به ائتلاف با احزاب کوچک و متوسط دیگر نیاز دارد.

در مقابل رهبران حزب ​اتحاد دموکراتیک (DA)، اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون به رهبری جان استین‌هویزن که عملکرد مدیریت شهری کارآمد در استان کیپ غربی (کیپ‌تاون) را الگوی خود قرار داده است، با شعار خدمات‌رسانی بهتر، مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی، امیدوارند رأی‌دهندگان ناراضی از ANC را جذب کرده و در کلان‌شهر‌های اصلی پیروز شوند. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات آفریقای جنوبی، حدود سی میلیون نفر ثبت‌نام کرده و واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند.

​تعداد کل حوزه‌های انتخابیه محله‌ای و شهری، افزون بر چهار هزار و ۴۸۸ حوزه است و رأی‌دهندگان در سراسر کشور نمایندگان خود را برای ۸ کلان‌شهر، ۲۰۵ شهرداری محلی و ۴۰ شورای منطقه‌ای انتخاب می‌کنند که در مجموع ۱۰۵۲۶ کرسی شورایی به رقابت گذاشته شده است.