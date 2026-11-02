مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد: سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد با حضور ۳۵۰ ناشر و تخفیف ۳۰ درصدی برگزار می‌شود.

بازگشت نمایشگاه کتاب به یزد پس از ۷ سال وقفه

بازگشت نمایشگاه کتاب به یزد پس از ۷ سال وقفه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام دانشی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: استان یزد در سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» است که سیزدهمین دوره آن پس از ۷ سال وقفه و تعطیلی، مجدداً احیا شده و برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر ناشران در این دوره افزود: در نمایشگاه سیزدهم کتاب استان یزد، ۳۵۰ ناشر کشوری حضور خواهند داشت؛ علاوه بر ناشران کشوری، ناشران استانی و کتابفروشی‌های استان نیز می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد درباره زمان برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاه از جمعه ۲۲ آبان‌ماه آغاز به کار کرده و تا ۲۹ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام دانشی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از نمایشگاه بازدید کنند.

وی در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای خرید کتاب گفت: در این نمایشگاه، ۳۰ درصد تخفیف برای هر کد ملی (هر شهروند یزدی) اختصاص یافته است. همچنین سقف خرید نسبت به نمایشگاه‌های سایر استان‌ها افزایش یافته و شهروندان می‌توانند تا سقف ۲ میلیون تومان خرید کرده و از ۳۰ درصد تخفیف یارانه‌ای بهره‌مند شوند.