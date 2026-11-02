با پرداخت ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال، امسال بستر اشتغال و توسعه بازار فروش محصولات برای ۵۷۰ زن روستایی و عشایری تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به رویکرد این نهاد در توسعه فرصت‌های شغلی و تقویت توان اقتصادی زنان در مناطق روستایی و عشایری افزود: این تسهیلات با هدف سهولت در ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال و فراهم‌سازی زمینه فعالیت اقتصادی پایدار برای زنان تحت حمایت پرداخت شده است.

احمد رضایی افزود: این حمایت‌ها در چارچوب الگوی راهبری و هدایت شغلی دنبال می‌شود تا زنان کارآفرین و تولیدکننده علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات، از آموزش، هدایت تخصصی و ظرفیت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکار خود نیز برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اهمیت بازاریابی و فروش محصولات تولیدی جامعه هدف تاکید کرد: در همین راستا، آموزش‌ها و بستر‌های لازم برای عرضه و فروش محصولات تولیدکنندگان تحت حمایت در بازار‌های مجازی و پلتفرم‌های فروش اینترنتی از جمله دیجی‌کالا، باسلام و سایر سکو‌های تجارت الکترونیک فراهم شده و تعدادی از این تولیدکنندگان نیز در این بستر‌ها فعال هستند.

احمد رضایی تاکید کرد: توسعه دسترسی به بازار‌های فروش مجازی، علاوه بر افزایش دامنه مشتریان، می‌تواند فرصت معرفی محصولات تولیدی زنان روستایی و عشایری تحت حمایت و تقویت درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان را فراهم کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و عشایری تحت پوشش با رویکردی جامع و از طریق پرداخت تسهیلات، هدایت شغلی، آموزش مهارت‌های مورد نیاز و تسهیل مسیر بازاریابی و فروش محصولات دنبال می‌شود تا زمینه پایداری مشاغل و حرکت خانوار‌های تحت حمایت به سمت خودکفایی فراهم شود.