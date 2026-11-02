تفاهم نامه ای برای ایجاد بازارچه مرزی از ظرفیت‌های اقتصادی استان خوزستان، با عراق امضا شده است و با وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکرات لازم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان با اشاره به ایجاد بازارچه مرزی مشترک خوزستان و عراق گفت: مقرر شد موضوع برای بررسی و طی مراحل قانونی به سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع و پس از آن در هیئت وزیران مطرح شود تا در صورت تصویب، زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم شود.

سید محمدرضا موالی‌زاده روز دوشنبه در نشست وبیناری با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق را یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای امضا شده و مذاکرات لازم نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: راه‌اندازی بازارچه مرزی مشترک با عراق بتواند به توسعه مبادلات تجاری، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان و افزایش فرصت‌های صادراتی کمک کند.

استاندار خوزستان با اشاره به عملکرد استان در تولید گندم گفت: امسال حدود ۲ میلیون تن گندم در خوزستان تولید شده که از این میزان، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از ۲۰ فروردین‌ماه خریداری شده است.

موالی‌زاده با قدردانی از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران افزود: بخش عمده مطالبات کشاورزان با پیگیری‌ها و به همت وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در دوران جنگ و در پی تماس‌ها و درخواست‌های استانداران، حدود ۸۰۰ هزار تن گندم از خوزستان به ۲۰ استان کشور ارسال شد و نیاز‌های اعلام‌شده در این زمینه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین شد.

استاندار خوزستان با تاکید بر وضعیت مناسب ذخایر گندم استان تصریح کرد: ذخایر موجود، پاسخ‌گوی نیاز تا پایان سال جاری و آغاز فصل برداشت آینده خواهد بود و از این نظر، مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی گفت: خوزستان در تامین گندم مورد نیاز حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور نقش دارد.

استاندار افزود: همچنین با هماهنگی شهرداری‌ها، بازارچه‌هایی برای کمک به ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز ایجاد شده است.

استاندار خورستان بهمن ماه سال ۱۴۰۴، از انعقاد ۲ تفاهمنامه همکاری مشترک بین خوزستان و کشور عراق در زمینه‌های اقتصادی و تجاری خبر داد که بر مبنای آن در شلمچه یک بازارچه مرزی ایجاد خواهد شد.

مرز شلمچه از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند. فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.