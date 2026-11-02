به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد خلیلی گفت: در یک‌ماه گذشته، ۲۳۱ مورد گشت بازرسی و نظارت بهداشتی از مناطق مختلف شهرستان پاکدشت صورت گرفت که طی آن ۶۰ کیلوگرم فراورده‌های خام و غیر بهداشتی غیرقابل مصرف دامی ضبط و معدوم‌سازی شد.

وی افزود: کنترل مستمر مراکز عرضه و نگهداری محصولات پروتئینی، شناسایی و جمع‌آوری فرآورده‌های ناسالم و برخورد با تخلفات بهداشتی از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی در مسیر حفظ سلامت شهروندان و تأمین امنیت غذایی جامعه است و این نظارت‌ها با هدف جلوگیری از ورود محصولات غیربهداشتی به چرخه مصرف با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از برخورد با یک مورد کشتار غیرمجاز دام در مدت یادشده خبر داد و گفت: مقابله با کشتار غیرمجاز و فعالیت‌های خارج از ضوابط و نظارت‌های دامپزشکی از اولویت‌های این اداره است چراکه عرضه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، بدون طی مراحل قانونی و نظارت‌های لازم بهداشتی و شرعی، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

خلیلی از انجام واکسیناسیون ۲۰۵ هزار و ۴۱۱ رأس دام به منظور پیشگیری از بیماری‌های دامی در پاکدشت خبر داد.

رئیس دامپزشکی پاکدشت با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه بهداشت و سلامت طیور نیز اظهار داشت: طی یک‌ماه گذشته ۶۹۲ هزار و ۸۲۰ قطعه طیور تحت پوشش برنامه‌های واکسیناسیون قرار گرفته و ۳۷ مورد پایش و مراقبت‌های بهداشتی طیور با هدف بررسی وضعیت سلامت واحد‌های پرورشی، شناسایی به‌موقع مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های احتمالی انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام افزود: در راستای اجرای برنامه‌های مراقبتی و تشخیصی و پیشگیری از گسترش بیماری سل در این مدت، ۲۶۵ رأس دام مورد آزمایش سل قرار گرفتند که این اقدام در چارچوب برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی و با هدف حفظ سلامت دام و کاهش مخاطرات بهداشتی برای جامعه صورت گرفته است.

وی به عملکرد نظارتی دامپزشکی در کشتارگاه‌های طیور اشاره و تاکیدکرد: در بازه یک‌ماهه گذشته، یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۹۲۴ قطعه طیور در کشتارگاه‌های شهرستان کشتار شده‌اند که فرآیند کشتار با نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی و با هدف اطمینان از سلامت لاشه‌ها، رعایت ضوابط بهداشتی و جلوگیری از عرضه فرآورده‌های ناسالم به بازار مصرف انجام شده است.