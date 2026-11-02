به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس امنیت اقتصادی فراجا با ارسال پیامک سراسری به شهروندان اصلاع داد: از طریق شماره تماس ۳۰۱۱۰ و شبکه پیام‌رسان روبیکا تخلافت اقتصادی را گزارش کنند.

در پیامک پلیس امنیت اقصادی آمده است:

هموطن گرامی؛ با هدف همکاری و ایفا وظیفه ملی با هدف مقابله و مبارزه با مجرمین، مفسدین و تروریست‌های اقتصادی، می‌توانید اخبار و اطلاعات خود را از طریق سرشماره ۳۰۱۱۰ یا کانال ستاد خبری این پلیس در شبکه اجتماعی روبیکا در لینک زیر پلیس امنیت اقتصادی فراجا را در امر مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی یاری کنید.»

در این پیامک راه ارتباطی با پلیس امنیت اقتصادی، پیام رسان روبیکا به نشانی https://rubika.ir/police ۳۰۱۱۰ است.

پیش از این نیز پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده بود: هموطن گرامی؛ پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف مبارزه و مقابله با قاچاق کالا، ارز، سوخت و سایر اقلام قاچاق و برخورد با احتکار، جرایم اقتصادی منجمله اخلال در نظام اقتصادی، زمین خواری، پولشویی، رشاء و ارتشاء، جرایم پولی و بانکی، بازار سرمایه از سراسر کشور آماده دریافت اخبار و اطلاعات شما است.