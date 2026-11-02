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پلیس امنیت اقتصادی گفت: شماره تماس ۳۰۱۱۰ و شبکه پیامرسان روبیکا راههای ارتباطی مردم با این پلیس برای ارائه گزارشها در خصوص تخلفات اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پلیس امنیت اقتصادی فراجا با ارسال پیامک سراسری به شهروندان اصلاع داد: از طریق شماره تماس ۳۰۱۱۰ و شبکه پیامرسان روبیکا تخلافت اقتصادی را گزارش کنند.
در پیامک پلیس امنیت اقصادی آمده است:
هموطن گرامی؛ با هدف همکاری و ایفا وظیفه ملی با هدف مقابله و مبارزه با مجرمین، مفسدین و تروریستهای اقتصادی، میتوانید اخبار و اطلاعات خود را از طریق سرشماره ۳۰۱۱۰ یا کانال ستاد خبری این پلیس در شبکه اجتماعی روبیکا در لینک زیر پلیس امنیت اقتصادی فراجا را در امر مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی یاری کنید.»
در این پیامک راه ارتباطی با پلیس امنیت اقتصادی، پیام رسان روبیکا به نشانی https://rubika.ir/police ۳۰۱۱۰ است.
پیش از این نیز پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده بود: هموطن گرامی؛ پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف مبارزه و مقابله با قاچاق کالا، ارز، سوخت و سایر اقلام قاچاق و برخورد با احتکار، جرایم اقتصادی منجمله اخلال در نظام اقتصادی، زمین خواری، پولشویی، رشاء و ارتشاء، جرایم پولی و بانکی، بازار سرمایه از سراسر کشور آماده دریافت اخبار و اطلاعات شما است.