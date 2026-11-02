به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت فردا خبر داد و گفت: در این مدت، بارش باران، رگبار و رعدوبرق در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا رحمان‌نیا با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت: با نفوذ سامانه بارشی به منطقه، آسمان استان زنجان امروز نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواخر وقت فردا ادامه دارد، افزود: بارش‌ها در برخی ساعات به‌صورت رگبار و همراه با رعدوبرق رخ خواهد داد و بر همین اساس، هشدار زرد هواشناسی برای استان صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، مردم از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

رحمان‌نیا همچنین با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو، از شهروندان خواست هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی استان احتیاط بیشتری داشته باشند و توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

وی درباره وضعیت جوی روز‌های پایانی هفته نیز گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در این مدت سامانه بارشی مؤثری در استان نخواهیم داشت، اما احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: در روز‌های آینده نوسانات دمایی پیش‌بینی می‌شود، اما تغییرات محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد.