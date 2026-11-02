به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ۶ خبر کوتاه در بسته اخبار کوتاه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

درخشش دختر دانش آموز گیلانی در المپیاد ریاضی ۲۰۲۶ کشور سنگاپور

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه ستایش حسینی دانش آموز متوسطه دوم موفق شد مدال برنز مسابقات بین المللی ریاضی کشور سنگاپورموسوم به سینگا را کسب کند گفت: این رویداد علمی شهریور امسال با شرکت ۱۳۹ هزار دانش آموز از ۳۹ کشور در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی و پدافند غیرعامل مراسم صبحگاه مشترک در دبیرستان شهیدان محبی اطاقور لنگرود برگزار شد

هماهنگی‌ها برای برگزاری هر چه با شکوهتر آیین یوم الله ۱۳ آبان در ماسال

فرماندار ماسال در نشست ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه استکبار جهانی و روز دانش آموز چهارشنبه در دو منطقه بخش شاندرمن و شهر ماسال برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال هم در این نشست با تاکید بر ضرورت تبیین فلسفه استکبارستیزی برای نسل جوان از شهروندان خواست با حضور پرشور در راهپیمایی این روز، وحدت وهمبستگی خود را به نمایش بگذارند.

دوگانه سوز شدن ۳۰ درصد از نانوایی‌های فومن

فرماندار فومن در نشست پدافند غیرعامل گفت: از تعداد ۲۲۲ واحد نانوائی در این شهرستان تاکنون ۸ واحد دوگانه سوزشده است و در ۱۰ روز آینده ۵۷ واحد نانوائی دیگر دوگانه سوز می‌شود که تعداد نانوایی‌های دوگانه سوز به ۶۵ واحد افزایش خواهد یافت.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور امداد و نجات و اطفای حریق با مشارکت جمعیت هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و نیروی انتظامی در آسایشگاه معلولین غرب گیلان در صومعه‌سرا برگزار شد.

آموزش و آگاهی‌بخشی زیربنای پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آستانه اشرفیه، گفت: آموزش خانواده‌ها و دانش‌آموزان، مؤثرترین راه درکاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد است.

فرماندار آستانه اشرفیه، هم در این نشست با قدردانی از تلاش‌های فرماندهی انتظامی در مقابله با سوداگران مرگ، بر ضرورت مدیریت محله‌محوربا هدف تامین امنیت اجتماعی تاکید کرد.