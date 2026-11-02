به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید ابراهیم حجازی دادستان نظامی استان مازندران در جمع کارکنان حفاظت و اطلاعات انتظامی مازندران با تاکید بر اینکه قوانین الهی بیش از پیش از سایر نظام‌های حقوقی به حریم خصوصی افراد، بها داده و به آن پرداخته، تاکید کرد: دین اسلام و آیات الهی مانند آیه شریفه ۱۲ سوره حجرات، بیش از ۱۴۰۰ سال است که برای حریم خصوصی و در نتیجه برای شان ومنزلت انسانی، ارزش و جایگاه والایی قائل شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت‌های لشکری و کشوری امانت‌های الهی در دست ما می‌باشند، افزود: نباید از این موقعیت برای سوءاستفاده و مال اندوزی استفاده نمائیم، بلکه امانتی نزد ما برای خدمت به مردم عزیزمان می‌باشد.

این مقام قضایی با اشاره بر اینکه به هر بهانه‌ای اعم از مالی، امنیتی و قضائی اجازه کنکاش در زندگی خصوصی افراد را نداریم، افزود: حتی مقررات بسیار سخت گیرانه‌ای برای خود قضات وجود دارد که فقط در شرایط خاصی می‌توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند.

سیدابراهیم حجازی با اشاره به اینکه چارچوب‌های رعایت حریم خصوصی مردم توسط قوانین مشخص و روشن بوده و التزام عملی به اخلاق قانون در این زمینه بسیار دارای اهمیت می‌باشد، افزود: آموزه‌های دینی نیز اجازه نقض حریم خصوصی مردم را نمی‌دهد.

در ادامه در خصوص لزوم رازداری و امانت داری ضابطان و همچنین عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی مطالبی را بیان و در ادامه نیز پاسخگوی سوالات حقوقی حاضران بود.