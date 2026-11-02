به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، «مجتبی یادگاری» که در قالب حرکت ملی و فرهنگی «قرار همدلی» سفری ۳۱ روزه را به ۳۱ استان کشور آغاز کرده است، پس از عبور از مسیر‌های مختلف، وارد استان یزد شد.

وی هدف از این پویش سراسری را ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و صیانت از منابع انرژی کشور دانست و از مردم فرهنگ‌دوست و فهیم استان یزد دعوت کرد تا با رعایت راهکار‌های ساده در مدیریت مصرف، حامی پایداری شبکه برق کشور باشند.

حرکت فرهنگی «قرار همدلی» که سفر خود را از استان مرکزی کلید زده است، پس از حضور در استان‌های مختلف ایران و اجرای برنامه‌های ترویجی، در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه با رسیدن به تهران به کار خود پایان خواهد داد.