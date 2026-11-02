چهارصد و پنجاه و چهارمین نمایشگاه هنری حسین رحمتی، هنرمند و رکورددار برپایی نمایشگاه‌های خیابانی در جهان، در شهر اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل چهارصد و پنجاه و چهارمین نمایشگاه هنری حسین رحمتی، هنرمند و رکورددار برپایی نمایشگاه‌های خیابانی در جهان، در شهر اردبیل برگزار شد. این نمایشگاه که به عنوان طولانی‌ترین نمایشگاه خیابانی دنیا شناخته می‌شود، به مدت یک ماه به صورت شبانه‌روزی در خیابان‌های شهر اردبیل برپا شده است.

در این نمایشگاه یکصد و هشتاد تصویر با موضوع «ایران همدل، تجلی وحدت ملی» به نمایش گذاشته شده است. تصاویر به نمایش درآمده در این رویداد فرهنگی با موضوعات حماسی همچون نابودی رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تقویت انسجام ملی، اتحاد ملی و مقابله با استکبار جهانی مرتبط است که در معرض دید عموم شهروندان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

گفتنی است حسین رحمتی با برپایی چهارصد و پنجاه عنوان نمایشگاه در سراسر جهان، به عنوان رکورددار برپاکننده نمایشگاه‌های هنری در دنیا شناخته می‌شود و این رویداد نیز به عنوان طولانی‌ترین نمایشگاه خیابانی جهان در اردبیل به ثبت رسیده است.