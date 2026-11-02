مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از افزایش سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص این استان از ۳۷ به ۵۷ درصد خبر داد و گفت: توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و گسترش صنایع پایین‌دستی از محور‌های اصلی برنامه توسعه صنعتی کرمان است.

سهم ۵۷ درصدی صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص استان کرمان

سهم ۵۷ درصدی صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص استان کرمان

مهدی حسینی‌نژاد در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی کرمان افزود: این استان با بیش از ۸ میلیارد تن ذخایر معدنی و برخورداری از ۴۲ نوع ماده معدنی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری در اختیار دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی استان بر مبنای آمایش سرزمین و متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای، دسترسی به مواد اولیه، زیرساخت‌ها و توان اقتصادی هر منطقه انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به تغییر رویکرد توسعه صنعتی استان از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه گفت: حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی در اولویت سیاست‌های صنعتی استان قرار گرفته است؛ رویکردی که افزایش ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه متوازن مناطق را به دنبال دارد.

حسینی‌نژاد با تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان در زنجیره فولاد بیان کرد: کرمان اکنون ظرفیت تولید بیش از ۴۲ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن، ۳۲ میلیون تن گندله، ۱۱ میلیون تن آهن اسفنجی و بیش از ۱۰ میلیون تن شمش را دارد.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد فعالیت‌های صنعت فولاد کشور در استان کرمان متمرکز است و توسعه فرآوری در بخش مس، کرومیت و دیگر مواد معدنی نیز با اجرای طرح‌های مختلف دنبال می‌شود.

مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به برنامه‌های توسعه صنعتی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ایجاد و گسترش صنایع پایین‌دستی فولاد و مس، صنایع وابسته، قطعه‌سازی، صنایع هوشمند و دانش‌بنیان و همچنین توسعه خدمات و تجارت الکترونیک از مهم‌ترین محور‌های این برنامه است.

وی ادامه داد: در این دوره، هدف عبور از توسعه مبتنی بر استخراج و فرآوری اولیه و حرکت به سمت تولید محصولات تکمیلی و نهایی است تا ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود و منافع اقتصادی زنجیره تولید در داخل کرمان باقی بماند.

حسینی‌نژاد تأمین آب و انرژی را از الزامات توسعه صنعتی استان دانست و گفت: در بخش تأمین آب، انتقال آب از خلیج فارس به میزان ۱۱۰ میلیون و استفاده از ظرفیت پساب و فاضلاب شهری به میزان ۷۰ میلیون در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی را از دیگر برنامه‌های استان برای تأمین پایدار انرژی و پشتیبانی از فعالیت صنایع عنوان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تأکید کرد: توسعه صنعتی استان در برنامه هفتم بر پایه آمایش سرزمین، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، گسترش صنایع پایین‌دستی و تأمین زیرساخت‌های پایدار دنبال می‌شود؛ مسیری که افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه کرمان در اقتصاد صنعتی کشور را هدف قرار داده است.