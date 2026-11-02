به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان در همه مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و تعدادی از روستاهای پرجمعیت استان با حضور وحدت‌آفرین و حماسی اقشار مختلف مردم ظلم‌ستیز و انقلابی استان برگزار می‌شود که مسیرهای راهپیمایی و زمان شروع مراسم در نقاط مختلف استان به شرح ذیل است:

یاسوج: ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان هفتم تیر، خیابان آیت‌الله طالقانی، بلوار جمهوری اسلامی تا میدان امام حسین(ع)



دهدشت: ساعت ۹:۳۰ صبح از سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان امام حسین(ع)، بلوار شریعتی تا میدان مرکزی- گچساران: ساعت ۹:۳۰ صبح از مصلای امام خمینی(ره)، روگذر شهید تندگویان تا میدان امام خمینی(ره)



لیکک: ساعت ۹ صبح از فلکه قدس به سمت میدان مرکزی



سی‌سخت: ساعت ۱۰ صبح از فلکه الله، چهارراه ولی‌عصر(عج)، سیل‌بند تا حرم مطهر امامزاده سید محمد



لنده: ساعت ۱۰ صبح‌از جلوی بلوار جهاد کشاورزی، بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای، خیابان کتابخانه، خیابان شهید فهمیده تا میدان انقلاب



باشت: ساعت ۹:۳۰ صبح از ایستگاه مسافربری به سمت چهارراه کتاب.



چرام: ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان شهدای فراجا، خیابان ولی‌عصر(عج)، میدان فرشته، میدان عصر عاشورا تا خیابان شهید محمدزاده



مارگون: ساعت ۹ صبح، از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا(ع)



پاتاوه: ساعت ۹:۳۰ صبح از جلوی بخشداری، خیابان امام خمینی(ره) تا مصلای امام هادی(ع)



سوق: ساعت ۹:۳۰ صبح، از مسجد امام حسین(ع)، خیابان شهدا، خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تا میدان امام خمینی(ره).



دیشموک: ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا، بلوار دل‌افروز، میدان امام حسین(ع)، میدان معلم، بلوار آزادی تا دبیرستان امام خمینی(ره)