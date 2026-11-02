آینده ایران، از کلاس‌های درس آغاز می‌شود، از نگاه‌هایی که با امید به فردا دوخته شده و ذهن‌هایی که برای ساختن، آموختن و پیشرفت آماده‌اند.

دانش آموز امروز، امید به فردای ایران

دانش آموز امروز، امید به فردای ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نسلی که با دانش، خلاقیت و اراده، می‌تواند مسیر اقتدار و پیشرفت کشور را هموار کند.

هر گام در مسیر یادگیری، از میدان علم و فناوری گرفته تا عرصه‌های صنعت، اقتصاد و دفاع، زمینه‌ساز نقشی بزرگ‌تر در آینده این سرزمین است.

اینجا، امید به آینده تنها یک آرزو نیست؛ با تلاش، خودباوری و مسئولیت‌پذیری به اراده‌ای برای ساختن تبدیل می‌شود.

ایران قوی، به دستان نسلی ساخته می‌شود که امروز در کلاس‌های درس، برای فردایی روشن‌تر آماده می‌شود.