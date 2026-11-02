به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: در این مانور شرایط حمله موشکی، تخلیه و اسکان اضطراری و درگیری شهری با مشارکت دستگاه‌های امدادی و نظامی و انتظامی تمرین شد.

علی امیری راد گفت: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس، شهرداری، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب در کنار نیرو‌های سپاه و انتظامی، به‌موقع در محل حاضر شدند و عملیات امداد و نجات را اجرا کردند.

وی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های امدادی شهرستان افزود: خوشبختانه دستگاه‌های مسئول از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی برخوردارند و می‌توانند در ساعات طلایی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و برای نجات جان شهروندان اقدام کنند.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه، ارتقای آمادگی عملیاتی، سنجش توان دستگاه‌های مسئول و افزایش هماهنگی بین‌بخشی را از اهداف این رزمایش عنوان کرد و گفت: آموزش و تمرین مستمر امداد و نجات، نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث دارد.

این رزمایش در چارچوب برنامه‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برگزار و بر ضرورت تداوم آموزش‌های خودمراقبتی، آمادگی و ارتقای تاب‌آوری در برابر حوادث احتمالی تاکید شد.