در تصادف و واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ با دو دستگاه پراید در بلوار میامی، ۳ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۲:۱۰ بامداد امروز (۱۱ آبان‌ماه) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۱ و تیم نجات از ایستگاه ۴۹ به محل اعزام شدند. همچنین سه دستگاه اورژانس و نیرو‌های راهور و انتظامی در صحنه حاضر شدند.

معین فرخنده افزود: در این حادثه دو نفر محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی را انجام دادند. یک مصدوم نیز پس از رهاسازی، جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و عوامل اورژانس حاضر در محل، فوت آنان را تأیید کردند.

وی بیان کرد: علت دقیق تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است.