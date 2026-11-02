به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۵ طرح با مجموع مساحت ۵۱.۸۵ هکتار در شهرستان‌های زاهدان، خاش، گلشن، سیب و سوران، میرجاوه، سراوان، سرباز، ایرانشهر، دشتیاری، مهرستان و چابهار از طریق کمیسیون ماده ۲ طرح‌های وابسته به کشاورزی برای واگذاری اراضی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

الهام شهرکی افزود: واگذاری این اراضی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تقویت بخش تولید و استفاده هدفمند از منابع ملی انجام شده است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها شامل پرورش مرغ گوشتی و تخم‌گذار، پرورش شترمرغ گوشتی، پرورش کبک، پرورش گوسفند داشتی و همچنین احداث سردخانه و واحد‌های بسته‌بندی خرما است که نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه خواهند داشت.