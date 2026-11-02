به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدمهدی نیازمند در حاشیه اعزام دانش‌آموزان به مسابقات لیگ علمی پایا، گفت: دانش‌آموزان در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر و کار و فناوری به صورت گروهی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به اعزام ۸ تیم از استان برای شرکت در رقابت‌های مرحله نهایی لیگ علمی پایا در تهران، افزود: این گروه‌ها شامل ۷ تیم دختران و یک تیم پسران از مدارس دولتی، سمپاد و مدارس شهر سنگر هستند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رقابت‌های علمی دانش‌آموزی، گفت: این مسابقات فرصتی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان و نقش‌آفرینی آن‌ها در عرصه‌های علمی است که سبب تقویت روحیه کار گروهی، خلاقیت و اعتمادبه نفس آنها کمک می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه قدس گیلان با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان گیلانی در دوره گذشته گفت: دانش‌آموزان سال گذشته موفق به کسب ۶ مدال شدند و امیدواریم تیم‌های اعزامی امسال هم با همت و تلاش خود، مدال‌های رنگارنگی را برای استان به ارمغان آوردند.