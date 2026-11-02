به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، طالبی گفت: مسابقات ملی مهارت هر ساله در حدود ۴۰ رشته مختلف و بر اساس استاندارد‌های جهانی برگزار می‌شود. امسال نیز بیست‌وسومین دوره این مسابقات در پیش است و مرحله کشوری آن به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برگزیدگان این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی مهارت برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۸ (توکیو) دعوت خواهند شد، از دانشجویان و توانمندان حوزه‌های مختلف دعوت کرد استقبال گسترده‌ای از این مسابقات داشته باشند تا شاهد حضور پررنگ نمایندگان یزد در تمامی گروه‌های رشته‌ای تیم ملی باشیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد درباره رشته‌های این دوره المپیاد گفت: این رقابت‌ها شامل گروه‌های متنوعی از جمله صنایع خودرو، کامپیوتر، فناوری‌های موبایل، اتصالات چوبی، آجرچینی، کاشی‌کاری و سایر رشته‌های مهارتی است که ظرفیت‌های هر گروه مشخص شده است.

طالبی افزود: علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به نشانی skill.irantvto.ir مراجعه کرده و پس از ورود به سامانه، با انتخاب استان و مرکز فنی‌وحرفه‌ای مربوطه، ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

وی اظهار داشت: مهلت ثبت‌نام در این رقابت‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه تعیین شده است.