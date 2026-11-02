به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، خراسان شمالی از معدود استان‌های کشور است که به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های مناسب، میزبان گونه ارزشمند قرقاول بوده و حفاظت از جمعیت این پرنده و پایش وضعیت زیستگاهی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این سرشماری با هدف برآورد جمعیت، بررسی پراکنش و وضعیت حضور قرقاول در زیستگاه‌های استان انجام می‌شود و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریت بهتر زیستگاه‌های این گونه مورد استفاده قرار گیرد.