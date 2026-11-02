۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی در سایه همدلی خیران، گذشت شکات و پیگیری‌های ستاد دیه از زندان آزاد شدند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با همراهی نیکوکاران، تلاش ستاد دیه و بخشش شکات، زمینه رهایی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد نیازمند فراهم شد.

عبداللهی با اشاره به وضعیت مالی این مددجویان گفت: مجموع بدهی این افراد ۴۲ میلیارد و ۵۴ میلیون تومان بود که به دلیل ناتوانی در پرداخت، در زندان بوده‌اند.

وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار فرهنگ گذشت در تحقق این آزادی‌ها افزود: در جریان پیگیری پرونده‌ها و مذاکرات صورت گرفته با شکات، مبلغ ۲ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان از بدهی زندانیان توسط طلبکاران بخشیده شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: مبلغ ۷۶۰ میلیون تومان از طریق آورده و کمک خانواده زندانیان، ۲۷ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان از محل پذیرش اعسار و ۱۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بانک‌های عامل تأمین شد.

عبداللهی همچنین از پرداخت ۸۹۴ میلیون تومان از محل منابع نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی برای تکمیل فرآیند آزادی این مددجویان خبر داد.

وی در پایان، مشارکت خیران و نیکوکاران را عاملی ارزشمند در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و بر ضرورت استمرار حمایت‌های مردمی برای فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد.