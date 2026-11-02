به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام خاضع با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان و ضرورت گرامیداشت این مناسبت تاریخی گفت امسال مراسم ۱۳ آبان با سال‌های گذشته تفاوت دارد چراکه علاوه بر بازخوانی مناسبت‌هایی همچون تبعید امام خمینی(ره) کشتار دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا باید جنایت‌های آمریکا در جنگ اخیر شهادت رهبر شهید، دانش‌آموزان، معلمان و مردم نیز برای نسل امروز تبیین شود

وی با بیان اینکه خوی استکباری آمریکا امروز بیش از گذشته برای ملت‌ها آشکار شده افزود در گذشته دشمن از طریق توطئه‌ها و فتنه‌ها و جریان‌های نیابتی علیه جمهوری اسلامی اقدام می‌کرد اما امروز آشکارا در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای مقاومت و هزینه‌های سازش و تسلیم افزود حضور مستمر مردم در صحنه و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن از مهم‌ترین عوامل حفظ اقتدار و امنیت کشور است

حجت‌الاسلام خاضع نهادینه شدن فرهنگ مقاومت و مطالبه خونخواهی رهبر شهید را از دستاوردهای حضور مردم در صحنه دانست و گفت مردم استان امسال نیز با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر میثاق و بیعت خود با آرمان‌های شهدا و مقام معظم رهبری را به نمایش خواهند گذاشت

وی با انتقاد از غیبت برخی دستگاه‌ها در همراهی با برنامه‌های این مناسبت بر ضرورت مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن بستر حضور باشکوه مردم تأکید کرد و گفت راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز چهارشنبه در ۳۰ نقطه استان شامل مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و تعدادی از روستاهای پرجمعیت برگزار می‌شود

وی مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان‌ها و بخش‌های استان به شرح زیر اعلام کرد یاسوج: ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان هفتم تیر، خیابان آیت‌الله طالقانی، بلوار جمهوری اسلامی تا میدان امام حسین(ع) دهدشت: ساعت ۹:۳۰ صبح از سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان امام حسین(ع)، بلوار شریعتی تا میدان مرکزی- گچساران: ساعت ۹:۳۰ صبح از مصلای امام خمینی(ره)، روگذر شهید تندگویان تا میدان امام خمینی(ره)

لیکک: ساعت ۹ صبح از فلکه قدس به سمت میدان مرکزی

سی‌سخت: ساعت ۱۰ صبح از فلکه الله، چهارراه ولی‌عصر(عج)، سیل‌بند تا حرم مطهر امامزاده سید محمد

لنده: ساعت ۱۰ صبح‌از جلوی بلوار جهاد کشاورزی، بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای، خیابان کتابخانه، خیابان شهید فهمیده تا میدان انقلاب

باشت: ساعت ۹:۳۰ صبح از ایستگاه مسافربری به سمت چهارراه کتاب.

چرام: ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان شهدای فراجا، خیابان ولی‌عصر(عج)، میدان فرشته، میدان عصر عاشورا تا خیابان شهید محمدزاده

مارگون: ساعت ۹ صبح، از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا(ع)

پاتاوه: ساعت ۹:۳۰ صبح از جلوی بخشداری، خیابان امام خمینی(ره) تا مصلای امام هادی(ع)

سوق: ساعت ۹:۳۰ صبح، از مسجد امام حسین(ع)، خیابان شهدا، خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تا میدان امام خمینی(ره).

دیشموک: ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا، بلوار دل‌افروز، میدان امام حسین(ع)، میدان معلم، بلوار آزادی تا دبیرستان امام خمینی(ره)

حجت‌الاسلام خاضع در پایان از مردم بصیر‌ آگاه ولایتمدار و انقلابی استان دعوت کرد با حضور پرشور در این راهپیمایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبه خونخواهی رهبر شهید تأکید کنند