به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ محمد قاسم ریاض گفت: این هیئت در دیدار با رحیم‌الله محمود معاون والی حکومت طالبان در این ولایت، ابعاد فنی و نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه سیمان در پارک صنعتی «دوراهی ابن‌حبان بستی» را مورد بررسی قرار دادند.

به گفته ریاض، در این نشست تجار و صنعتگران خواستار تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت اداره محلی شدند و معاون والی هلمند نیز نسبت به تامین امنیت، ارائه تسهیلات منطقه‌ای و همکاری همه‌جانبه با سرمایه‌گذاران ایرانی اطمینان داد.