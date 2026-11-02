رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر امور خارجه را تشریح کرد و از پیام روشن سفر هیئت قطری و وزیران خارجه عربستان، پاکستان و ترکیه به ایران گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم عزیزی ، با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد، گفت: آقای عراقچی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دعوت شد و در این نشست درباره موضوعات متعدد و متنوعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش نخست این جلسه به بررسی آخرین اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی مرزی و روابط با کشور‌های همسایه اختصاص داشت که زمان قابل توجهی برای بررسی و تشریح این موضوع صرف شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش دوم جلسه نیز به سفر هیئت قطری به ایران و همچنین سفر وزیران امور خارجه سه کشور عربستان، پاکستان و ترکیه و گفت‌و‌گو‌های چهارجانبه اختصاص داشت که وزیر امور خارجه توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

عزیزی با تأکید بر اهمیت حضور این سه کشور در ایران تصریح کرد: حضور این کشور‌ها در ایران اسلامی، پیام روشنی برای آمریکا و جهان دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه ایران مقتدرانه ایستاده و کشوری که تا کنون دشمنان به دنبال منزوی کردن آن بودند، امروز در شرایطی قرار دارد که بسیاری از کشور‌ها برای سفر به آن، برگزاری نشست و گفت‌و‌گو با جمهوری اسلامی ایران پیش‌قدم می‌شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما این است که در جلسات آینده کمیسیون، با حضور مدیران کل حوزه‌های اروپا، آسیا و آفریقا نیز نشست‌هایی برگزار کنیم و ان‌شاءالله تلاش خواهیم کرد حتماً جلسه‌ای با این محوریت داشته باشیم.