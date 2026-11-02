جبهه‌های جنوبی و شرقی کلیسای وانک به منظور آماده سازی این اثر برای ثبت جهانی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال مرمت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: برای مرمت جبهه شرقی این بنای تاریخی ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی اختصاص یافته و با هدف ارتقای استاندارد‌های حفاظتی و فراهم سازی زمینه ثبت جهانی این کلیسای شاخص اصفهان دنبال می‌شود.

هادی اللهیاری با بیان اینکه جبهه شرقی کلیسا با مشکل نشست و وجود ترک‌هایی در بدنه مواجه بود، افزود:از سال گذشته برای بررسی وضعیت ترک‌ها تعدادی شاخص برای پایش و رصد مستمر آنها نصب و پس از تهیه طرح اولیه مرمت و تأیید وزارتخانه، عملیات اجرایی با هماهنگی و نظارت میراث فرهنگی و مشارکت شورای خلیفه‌گری آغاز شد.

وی ادامه داد: مرمت تالار اسقف، طبقه اول و فضا‌های جانبی این بخش نیز در حال اجراست و عملیات بدنه‌سازی و ساماندهی بخش‌های مختلف آن به مراحل پایانی رسیده است.

اللهیاری از اجرای طرح بهسازی و ساماندهی تأسیسات کلیسا بر اساس نقشه‌های تأسیساتی و استاندارد‌های بین‌المللی نیز خبر داد و گفت: تأسیسات گرمایشی و سرمایشی این مجموعه که سال‌ها از عمر آن گذشته بود، با مشارکت میراث فرهنگی و شورای خلیفه‌گری ارامنه در حال نوسازی و ساماندهی است.

وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب ضلع جنوبی کلیسای وانک، سال گذشته عملیات مرمت این بخش به‌دلیل آسیب‌های متعدد به دلیل قرارگیری در مجاورت گذر شهری و کمبود رسیدگی در طول چند دهه در دستور کار قرار گرفت.

مسئول کمیته فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: در این عملیات، مرمت و ساماندهی پنجره‌ها، رنگ‌برداری و اصلاح بخش‌های آسیب دیده اجرا شده و سردر ارزشمند ضلع جنوبی نیز با تکیه بر الگو‌های اصیل معماری مرمت شد.

اللهیاری با اشاره به اینکه این بنا در دوره‌های مختلف تاریخی دستخوش تغییرات و بازسازی‌هایی شده است، گفت: در این مرحله تلاش شد علاوه برحفظ ویژگی‌های اصیل معماری، مسیر آبراهه‌ها، ناودان‌ها و بدنه‌های نما به شیوه سنتی و مطابق با اصول و ساختار تاریخی بنا مرمت و ساماندهی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و معماری کلیسای وانک برای قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی یونسکو افزود: اصفهان با وجود برخورداری از کلیسا‌های ارزشمند تاریخی تاکنون کلیسای ثبت جهانی‌شده‌ای نداشته است؛ در حالی که کلیسای وانک از ظرفیت‌های قابل توجهی برای قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی برخوردار است و مرمت اصولی بدنه‌ها، ساماندهی پشت‌بام‌ها و حفظ ساختار‌های اصیل بنا از جمله تیر‌ها و تخته‌های چوبی و تقویت آنها با رعایت اصول و ضوابط حفاظتی و استفاده از مصالح متناسب با ساختار تاریخی، در همین راستا انجام می‌شود.

کلیسای وانک یا آمنا پرکیج (نجات دهنده همگان) یا سن سور با قدمت ۳۵۰ سال، شاهکاری از معماری و هنر در محله جلفای شهر اصفهان است.

این کلیسا مرکز تربیت کشیش و خلیفه و کانون ارتباط ارمنیان شهر اصفهان با جهان ارامنه قلمداد می‌شود که به دستور شاه عباس دوم و تشویق خلیفه وقت (داوید اول) درمدت ۹ سال در محله جلفا ساخته شد.

کلیسای وانک از لحاظ طلاکاری در سقف و همچنین سطح داخل گنبد و نقاشی‌های تاریخی و مذهبی در شمار آثار تاریخی مهم اصفهان قرار دارد.