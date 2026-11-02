هر دانشآموز، یک همراه برای حفاظت از منابع طبیعی؛
پویش ملی نهالکاری همزمان با ۱۳ آبان، روز دانشآموز
سومین پویش ملی نهالکاری سال ۱۴۰۵ همزمان با ۱۳ آبان، روز دانشآموز در سراسر استان مرکزی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از برگزاری سومین پویش ملی نهالکاری سال ۱۴۰۵ همزمان با ۱۳ آبان، روز دانشآموز خبر داد و این رویداد را فرصتی برای گسترش فرهنگ درختکاری و جلب مشارکت نسل نوجوان و جوان در حفاظت از منابع طبیعی دانست.
ترحم بهزاد با اشاره به اینکه این پویش در ادامه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار میشود، افزود: روز دانشآموز فرصت ارزشمندی برای پیوند آموزش با مشارکت عملی در حفاظت از طبیعت است. دانشآموزان امروز، حافظان و تصمیمسازان فردای این سرزمین هستند و باید از همین دوران با اهمیت جنگلها، مراتع، آب، خاک و تنوع زیستی آشنا شوند و مسئولیت خود را در قبال حفظ این سرمایههای ارزشمند بشناسند.
او با اشاره به پیام محوری این پویش ابراز داشت: هر نهال، یک امید برای فردای سبز و هر دانشآموز، یک همراه برای ساختن آیندهای پایدار برای ایران است.
بهزاد با بیان اینکه درختکاری باید از یک اقدام نمادین و مناسبتی فراتر رفته و به فرهنگی ماندگار در جامعه تبدیل شود، گفت: کاشت نهال زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که با انتخاب گونههای متناسب با شرایط اقلیمی و مراقبت و نگهداری مستمر همراه باشد. هر دانشآموز میتواند با کاشت و مراقبت از یک نهال، سفیر فرهنگ حفاظت از طبیعت در خانواده و جامعه خود باشد.
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز میناب در جنگ ۴۰ روزه گفت: یاد و نام این دانشآموزان مظلوم که جان خود را از دست دادند، همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند. برگزاری این پویش در روز دانشآموز، فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره این عزیزان و تجدید عهد با آیندهسازان کشور است؛ آیندهای که باید سرشار از امید، زندگی، امنیت و سرسبزی باشد.