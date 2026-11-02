به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از برگزاری سومین پویش ملی نهال‌کاری سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز خبر داد و این رویداد را فرصتی برای گسترش فرهنگ درختکاری و جلب مشارکت نسل نوجوان و جوان در حفاظت از منابع طبیعی دانست.

ترحم بهزاد با اشاره به اینکه این پویش در ادامه اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برگزار می‌شود، افزود: روز دانش‌آموز فرصت ارزشمندی برای پیوند آموزش با مشارکت عملی در حفاظت از طبیعت است. دانش‌آموزان امروز، حافظان و تصمیم‌سازان فردای این سرزمین هستند و باید از همین دوران با اهمیت جنگل‌ها، مراتع، آب، خاک و تنوع زیستی آشنا شوند و مسئولیت خود را در قبال حفظ این سرمایه‌های ارزشمند بشناسند.

او با اشاره به پیام محوری این پویش ابراز داشت: هر نهال، یک امید برای فردای سبز و هر دانش‌آموز، یک همراه برای ساختن آینده‌ای پایدار برای ایران است.

بهزاد با بیان اینکه درختکاری باید از یک اقدام نمادین و مناسبتی فراتر رفته و به فرهنگی ماندگار در جامعه تبدیل شود، گفت: کاشت نهال زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که با انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی و مراقبت و نگهداری مستمر همراه باشد. هر دانش‌آموز می‌تواند با کاشت و مراقبت از یک نهال، سفیر فرهنگ حفاظت از طبیعت در خانواده و جامعه خود باشد.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب در جنگ ۴۰ روزه گفت: یاد و نام این دانش‌آموزان مظلوم که جان خود را از دست دادند، همواره در حافظه ملت ایران زنده خواهد ماند. برگزاری این پویش در روز دانش‌آموز، فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره این عزیزان و تجدید عهد با آینده‌سازان کشور است؛ آینده‌ای که باید سرشار از امید، زندگی، امنیت و سرسبزی باشد.