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راهپیمایی ۱۳ آبان روز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف مازندران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان را اعلام کرد.
-ساری: ساعت ۹ صبح از چهار راه ابن شهر آشوب، به سمت میدان شهدای ساری
-بابل: ازچهار راه انتظام به سمت میدان ولایت ساعت ۱۰ صبح.
-قائم شهر: از میدان طالقانی تا مصلا ساعت ۹:۳۰ صبح.
- آمل: از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور ساعت ۱۰ صبح.
– بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت ساعت ۰۰/۱۰ صبح.
-گلوگاه: از مسجد علوی به سمت چهار راه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲بهمن ساعت ۱۰ صبح.
–جویبار: از مصلای الغدیر جویبار به سمت مسجد جامع بالا محله ساعت ۱۰صبح.
-بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت المقدس ساعت ۱۰ صبح.
–فریدونکنار: از مقابل گلزار شهدای امامزاده سید محمد (ص) به سمت مصلای قدس ساعت ۱۰ صبح.
–محمودآباد: ساعت ۹صبح از سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان محمودآ باد به سمت سه راه مرکزی شهرستان.
– نور: از مصلای الغدیر تا خیابان پاسداران ساعت ۱۰ صبح.
-نوشهر: از خیابان آیینی نماز به سمت میدان همافران، و برگشت از خیبان ۱۵ خرداد به سمت خیابان آیینی نماز، ساعت ۱۰ صبح.
–چالوس: ازمقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه الله الاعظم ساعت ۹:۳۰ صبح.
–عباس آباد: ساعت ۹ صبح از جلوی مسجد جامع تا اداره پست و بلعکس تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی.
– تنکابن: از میدان شهید شیرودی بطرف میدان حضرت امام خمینی ره ساعت ۱۰صبح..
-رامسر: مبدا شهرداری رامسر مقصد مصلای حضرت جوادالائمه شهرستان رامسر ساعت ۹ صبح
–میاندرود: از میدان امام حسین (ع) به سمت پژوهش سرای بوستان دانش سورک ساعت ۱۰ صبح.
-کلاردشت: ساعت ۱۰صبح از حسینیه شهدای گمنام به سمت میدان معلم تا بریدگی نهالستان برگشت اجتماع در میدان آیینی معلم.
–شیرگاه: میدان شهدای شیرگاه، مقصد: یادمان شهدای گمنام، ساعت: ۹ صبح
- سیمرغ: از میدان شهید کشوری به طرف خیابان حضرت امام (ره) رو بروی مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح
-زیرآب: ساعت ۱۰ از مسجد جامع تا آستان مقدس امام زاده عبدالحق علیه السلام.
-پل سفید: ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا،
-سرخرود: از جنب بخشداری، خیابان بهار گلزار شهدای مهدیه سرخ رود ساعت ۱۰ صبح.
- مرزن آباد:ازمقابل بسیج به سمت اداره آموزش وپرورش وبالعکس مسجد المهدی ساعت: ۹:۳۰.
-شهر هچیرود: ازمقابل مسجد جامع هچیرود به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر، ساعت ۹:۳۰صبح
- شهر پول: ازجلوی آموزش و پرورش به طرف مسجدامام حسن عسکری (ع)، ساعت ۱۰ صبح.
-بخش مرکزی شهرسان نوشهر: از جلوی پاسگاه انتظامی به سمت مسجد امیر المومنین (ع) ساعت ۱۰.
- کجور: از مدرسه آیت الله خامنهای، تا مسجد جامع و مزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح.
-بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش تا میدان شهدا ساعت ۱۰:۳۰ صبح.
-هادیشهر: از میدان حضرت آیت الله روحانی، سه راه میر بازار تا مقابل بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح.
- رینه: از مدرسه شهید مومنی نژاد به سمت بلوار امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدای امام محمد طاهر ساعت ۹ صبح.
-لاریجان:از مقابل پمپ بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن زاده آملی ساعت ۰۰/۱۰ صبح.
-بخش امامزاده عبدالله: از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر امام زاده عبدالله آمل ساعت ۱۰صبح.
- سلمان شهر: از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور به سمت خیابان شهید بهشتی و تجمع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح سخنران حجت الاسلام والمسلمین زمانی امام جمعه محترم سلمانشهر.
-شهرکلارآباد: از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) شهر کلارآباد به سمت کارخانه چای و بلعکس تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی ساعت ۹:۳۰ صبح.
-شهر فریم: از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۱۰ صبح.
-کیاسر: از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح.
-نشتارود: از شهرداری نشتارود بطرف مصلی نشتارود ساعت ۱۰صبح.
-بخش خرم آباد: از میدان شهید ثابت بطرف مسجد جامع خرم آباد ساعت ۱۰ صبح.
- بخش رودپی شمالی (شهرفرح آباد): از روبروی بخشداری سابق تا مدرسه شهید بخشیان فرح آباد. ساعت ۹صبح
-شهر امیرکلا: میدان شهیدان داداشی به سمت بوستان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.
-بخش گتاب: ازشهرداری شهر گتاب به سمت مزار شهید گمنام (پیر تکیه) ساعت حرکت:۹:۳۰صبح
-بخش لاله آباد: از ابتدای کمر بندی احمد چاله پی به سمت مسجد امام رضا (ع) زرگر شهر ساعت ۹:۳۰،
-بخش بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام الدین، ساعت ۹ صبح.
- بخش بندپی غربی: از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹ صبح،
-بخش بابلکنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح.
-شهرآستانه سرا (بخش دهفری-شهرستان فریدونکنار): از مقابل حوزه بسیج سیدالشهداء به سمت امامزاده قاسم (ع) ساعت ۰۰/ ۹ صبح.
-بخش دابو دشت: از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا ساعت ۱۰ صبح.
-منطقه بالاتجن: روستای قراخیل-ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهداء.
- دابو دشت: مبدأ پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلی ساعت ۱۰ صبح.
- بلده: از مقابل پاسگاه انتظامی تا گلزار شهدای گمنام شروع مراسم ۱۰صبح.
-چمستان: از مقابل بخشداری به سمت میدان امام (ره) ساعت ۱۰ صبح.
- ایزد شهر: از مسجد هاشمی ایزد شهر تا مدرسه طناز توسلی شروع مراسم ۱۰ صبح
- رویان: از مدرسه فاطمه زهرا تا گلزارشهدای مسجد جامع رویان ساعت ۱۰ صبح
- لفور: از دهیاری کالیکلابطرف دبیرستان شهید توکلی ساعت ۱۰ صبح.
-بخش نارنجستان: چایباغ جنب بخشداری نارنجستان مقصد: حسینیه بزرگ چایباغ ساعت ۱۰ صبح
- کوات: از مدرسه ابتدائی تا مسجد ابوالفضل (ع) ساعت ۱۰ صبح.
-اروست: از ابتدای محل تا پارک آیت اله خامنهای، ساعت ۱۰ صبح.
- قلعه سر: از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع) حرکت ساعت ۱۰ صبح ۶۰-کردمیر: از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری ساعت ۱۰ صبح.
-خالخیل: از مسجد ابو الفضل (ع) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح ۶۲-چالو: مسجد صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح
-چورت:از مسجد چهارده معصوم (ع) تا گلزار شهدا، سخنران: ساعت ۱۰ صبح.
-روستای زاغمرز: از مدرسه حضرت سجاد به سمت میدان شهدا ساعت ۱۰ صبح.
- بخش یانسر روستای بیشه بنه: از بخشداری به مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران