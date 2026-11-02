استاندار آذربایجان‌غربی در نشست وبیناری استانداران و وزیران با رئیس‌جمهور، از افزایش بیش از ده برابری آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در نشست وبیناری استانداران و وزیران با رئیس‌جمهور، ضمن اعلام خبر افزایش بیش از ده برابری آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، از صادرات سه میلیارد و پانصد میلیون دلاری از مرز‌های استان در هفت ماهه امسال خبر داد و خواستار تدبیر فوری دولت برای حل بحران سیب، تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای قطعی گاز در زمستان شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست وبیناری استانداران و وزیران با رئیس‌جمهور، ضمن تشکر از برگزاری این جلسه، گزارشی از مهم‌ترین مسائل و دستاورد‌های استان ارائه کرد.

رحمانی با اشاره به پیام فرهنگی بارگاه شمس تبریزی اظهار داشت: بارگاه شمس که عنایت فرمودید پیام دادیم و خیلی کار فرهنگی بزرگی بود.

وی در ادامه با اعلام خبری خوش برای رئیس‌جمهور گفت: دریاچه ارومیه امروز دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال قبل در همین موقع بیش از ده برابر است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت مرز‌های استان تصریح کرد: شش مرز فعال داریم و با دستور رئیس‌جمهور مرز‌ها را شبانه‌روزی کردیم. غیر از مرز کیله سردشت، مابقی شبانه‌روزی شده‌اند و این امر با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت راه، جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت محقق شده است.

صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری / رشد صادرات نسبت به سال گذشته

رحمانی افزود: در هفت ماهه سال گذشته سه میلیارد و پانصد میلیون دلار صادرات از مرز‌های استان انجام شده و نهصد و پنجاه میلیون دلار واردات داشته‌ایم که عمده آن مواد اولیه، دارو و کالا‌های اساسی بوده و به استان‌های مختلف ارسال شده است. امسال نه تنها کاهشی نبوده‌ایم بلکه افزایشی بوده است.

وی در خصوص مشکلات مرزی خاطرنشان کرد: تمدید مصوبه هیئت وزیران که آخر شهریور مهلت آن تمام شده و تمدید نشده، و همچنین اختلاف قیمت بالای ارز تخصیصی از سوی وزارت جهاد به تجار که نوعی ارز ترجیحی ایجاد کرده و موجب کندی شدید واردات کالا‌های اساسی از مرز‌های استان شده، از جمله مسائلی است که باید تدبیر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار داشت: تولیدات استان در حوزه‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، حبوبات و گندم بیش از مصرف استان است و به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.