۱۶ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز در محور‌های مواصلاتی استان زنجان اجرا می شود و این طرح‌ها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و بخشی از آنها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از اجرای ۱۶ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و بخشی از آنها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

بیات درباره روند بهسازی آزادراه زنجان - تبریز، هم گفت: اجرای پروژه‌های بهسازی این آزادراه ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، و این طرح تا سال ۱۴۰۷ به‌طور کامل به پایان میرسد.

وی افزود: طی سال‌های گذشته هفت نقطه حادثه‌خیز در شبکه راه‌های استان اصلاح شده و در حال حاضر نیز ۱۶ پروژه دیگر در این حوزه در دست اجراست.

بیات با اشاره به حجم قرارداد‌های منعقدشده برای اجرای این پروژه‌ها، تصریح کرد: در مجموع حدود هزار میلیارد تومان قرارداد برای رفع نقاط حادثه‌خیز استان منعقد شده و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست اجرا بین ۱۰ تا ۸۰ درصد متغیر است، خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند و سایر طرح‌ها نیز با توجه به حجم عملیات اجرایی، در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تکمیل خواهند شد.