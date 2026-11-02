۷۰ هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان طی نیمه نخست امسال ثبت شد که از این تعداد، برای ۴۵ هزار مورد مجوز صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: ۷۰ هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان طی نیمه نخست امسال ثبت شد که از این تعداد، ۴۵ هزار مورد به صدور مجوز انجامید.

امید احمدی دوشنبه بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی مجوز‌های کشور، مجوز ۶۵ درصد درخواست‌های ثبت شده کسب و کار در استان به متقاضیان صادر شده است.

وی با اشاره به روند بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز افزود: عملکرد این دستگاه‌ها به صورت ماهانه رصد و ارزیابی می‌شود تا ضمن شناسایی موانع و چالش‌های موجود، اقدامات لازم برای تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به متقاضیان انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اضافه کرد: بر اساس آمار‌های استخراج شده، نسبت صدور مجوز‌های کسب‌وکار در خوزستان طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت درصد افزایش یافته است.

احمدی از تحقق ۶۲ درصدی سهمیه اشتغال استان خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون ۱۷ هزار و ۶۷۶ اشتغال جدید محقق شده است.