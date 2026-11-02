مدیر بازسازی و نوسازی کسب‌وکار‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده فولاد خبر داد و گفت: رفع موانع مالی و تأمین سرمایه در گردش، از الزامات تحقق این هدف است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ حسین نوروزی در بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران؛ گفت: فرسودگی تجهیزات، محدودیت منابع مالی و سرمایه در گردش، مشکلات تأمین مواد اولیه و تغییرات مدیریتی و سهامداری، بخشی از ظرفیت تولید این مجموعه را غیرفعال یا کم‌فعال کرده است.

وی تصریح کرد: احیای واحد‌های صنعتی موجود و بازگرداندن ظرفیت‌های بلااستفاده به مدار تولید، می‌تواند سریع‌تر و اقتصادی‌تر از ایجاد ظرفیت‌های جدید به افزایش تولید کشور کمک کند.

نوروزی با اشاره به اهمیت تولید لوله‌های بدون درز مورد استفاده در صنایع نفت و گاز افزود: بازسازی و نوسازی این خطوط، با توجه به تأمین بخشی از نیاز کشور از محل واردات، می‌تواند به کاهش وابستگی و توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی کمک کند.

وی تأکید کرد: احیای پایدار گروه ملی نیازمند رفع موانع بانکی و بین‌دستگاهی، تعیین تکلیف محدودیت حساب‌ها، تأمین سرمایه در گردش، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه عرضه محصولات در بورس کالا و نوسازی هدفمند خطوط دارای توجیه اقتصادی است.

مدیر بازسازی و نوسازی کسب‌وکار‌های ایدرو در پایان، با اشاره به مزیت‌های صنعتی و صادراتی خوزستان، ابراز امیدواری کرد با همکاری سهامداران، مدیریت شرکت، وزارت صمت، ایدرو و دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه عملیاتی احیای ظرفیت‌های این مجموعه تدوین و اجرا شود.