سید علیرضا سیدوکیلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،با انتقاد از الزام بیمه شخص ثالث واگن‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و فرسودگی ناوگان گفت: مجموعه این مشکلات در کنار حذف برخی حمایت‌های قانونی از سال ۱۴۰۰، هزینه فعالیت شرکت‌های ریلی را افزایش داده و مانع توسعه این بخش شده است.

سیدوکیلی افزود: بیمه مرکزی شرکت‌های ریلی را ملزم کرده است واگن‌های خود را بیمه شخص ثالث کنند؛ این در حالی است که بر اساس مبانی قانونی بیمه شخص ثالث در ایران از دهه ۴۰ تاکنون و همچنین رویه بسیاری از کشورهای دیگر، این الزام در حوزه ریلی ناظر بر وسایل نقلیه موتوری است.

سیدوکیلی افزود: واگن به‌تنهایی امکان حرکت ندارد و تنها با اتصال به قطار جابه‌جا می‌شود. از سوی دیگر، در سوانح ریلی نیز واگن به‌تنهایی مقصر شناخته نمی‌شود؛ بنابراین، این الزام بدون ایجاد تعهد بیمه‌ای متناسب، صرفاً هزینه مضاعفی به شرکت‌های ریلی تحمیل می‌کند.

خصوصی‌سازی ۶۰ لکوموتیو در دستور کار راه‌آهن

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ناوگان گفت: شرکت راه‌آهن پس از حدود ۲۰ سال از آخرین تجربه واگذاری لکوموتیوها، طرح خصوصی‌سازی حدود ۶۰ دستگاه لکوموتیو را آغاز کرده است.

او افزود: این بسته شامل لکوموتیوهای فعال و همچنین لکوموتیوهای سردی است که برای بازگشت به چرخه فعالیت به تعمیرات اساسی نیاز دارند. پیش از انتشار اسناد مزایده نیز نشست‌های متعددی با بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی برگزار شد تا پیشنهادهای فعالان این حوزه در فرآیند واگذاری لحاظ شود. امیدواریم مزایده در آینده نزدیک با موفقیت برگزار شود.

واگن‌های مسافری بالای ۴۵ سال نیازمند جایگزینی هستند

سیدوکیلی درباره وضعیت تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی اظهار کرد: واگن‌های باری باید هر سه سال یک‌بار تعمیرات اساسی شوند و تعمیرات واگن‌های مسافری نیز به‌صورت سالانه انجام می‌شود. در صورت انجام نشدن تعمیرات موردنیاز، راه‌آهن اجازه سیر به این واگن‌ها نمی‌دهد.

او با بیان اینکه وضعیت فرسودگی ناوگان باری و مسافری متفاوت است، گفت: در بخش مسافری، واگن‌هایی که عمر آن‌ها از حدود ۴۵ سال عبور می‌کند، از استانداردهای لازم خارج می‌شوند و با تعمیرات اساسی نیز نمی‌توان آن‌ها را به شرایط اولیه بازگرداند؛ بنابراین، خرید واگن جدید برای جایگزینی آن‌ها ضروری است.

تأخیر هفت‌ماهه در پرداخت مطالبات بخش خصوصی

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، اجرای طرح قطار کامل را از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: در گذشته بسیاری از شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو، امکان تشکیل قطار اختصاصی خود را نداشتند و لکوموتیوهایشان را تحت قرارداد اجاره در اختیار راه‌آهن قرار می‌دادند.

وی افزود: در این ساختار، نقش شرکت مالک لکوموتیو عمدتاً به نگهداری و تعمیرات و گرم نگه داشتن لکوموتیو محدود می‌شد که این موضوع بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی را کاهش می‌داد.

سیدوکیلی با اشاره به مشکلات مالی این شیوه بهره‌برداری گفت: شرکت‌های واگن‌دار موظف بودند تعرفه‌های دسترسی را طی ۲ تا ۳ ماه به راه‌آهن پرداخت کنند، اما راه‌آهن اجاره لکوموتیوهای متعلق به بخش خصوصی را با تأخیر پنج تا هفت‌ماهه پرداخت می‌کرد. این فاصله زمانی با توجه به شرایط تورمی کشور، زیان قابل‌توجهی به شرکت‌های خصوصی وارد می‌کرد.

ضرورت تشکیل شرکت‌های بزرگ‌مقیاس ریلی

او هدف از اجرای طرح قطار کامل را فراهم کردن امکان تشکیل قطارهای اختصاصی از سوی شرکت‌های خصوصی دانست و گفت: شرکت‌ها باید بتوانند با در اختیار داشتن ترکیبی متناسب از لکوموتیو و واگن، خدمات یکپارچه‌تری به صاحبان کالا ارائه کنند.

سیدوکیلی تأکید کرد: راه‌آهن باید به‌تدریج از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بر مدیریت شبکه و کنترل ترافیک ریلی متمرکز شود؛ به این معنا که مدیریت ترافیک همچنان در اختیار دولت باشد، اما لکوموتیوداری و تشکیل قطار به بخش خصوصی واگذار شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: کاهش تصدی‌گری دولت باید هم‌زمان با شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس ریلی انجام شود؛ چراکه افزایش خرده‌مالکی به‌تنهایی موجب ارتقای بهره‌وری نمی‌شود و حتی می‌تواند مشکلات بهره‌برداری از شبکه را افزایش دهد. توسعه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و برخوردار از ناوگان کامل، از پیش‌نیازهای اصلی افزایش بهره‌وری و توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور است.