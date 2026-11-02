کارشناس هواشناسی ایلام از رگبار‌های نقطه‌ای و احتمال آب‌گرفتگی موقتی در ساعات بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدیدی از روز چهارشنبه وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به بررسی الگو‌های پیش‌یابی گفت: طی ساعاتی از بعدازظهر امروز، رشد ابر و رگبار‌های نقطه‌ای در برخی نواحی استان پیش‌بینی می‌شود؛ بارش‌ها به شکل محلی ظاهر می‌شوند و می‌توانند با رعد و برق همراه باشند و احتمال آب‌گرفتگی موقتی را نیز به همراه داشته باشند.

وی افزود: برای فردا جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود، اما از روز چهارشنبه، سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که تا اوایل هفته آینده تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این سامانه قوی و نسبتاً گسترده باشد و بارش‌های مؤثری را به همراه داشته باشد؛ به همین دلیل، امروز هشدار سطح زرد برای این سامانه صادر شده است.

احمدی‌نژاد درباره وضعیت دما نیز گفت: طی روز‌های پایانی هفته، کاهش دمایی حدود ۳ تا ۴ درجه در استان انتظار می‌رود.