به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمد صالحی گفت: در محدوده روستای امین‌آباد، یک دستگاه خودروی پژو با موتورسیکلت برخورد کرد که بر اثر شدت جراحات وارده، راننده ۱۷ ساله موتورسیکلت در دم جان باخت.

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسان تصادفات افزود: علت این حادثه، تجاوز به چپ از سوی راننده خودروی سواری پژو اعلام شده است.

رئیس پلیس راه استان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از انحراف به چپ و سبقت‌های غیرمجاز، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.