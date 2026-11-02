مانور سراسری قطع برق با هدف سنجش آمادگی نیروهای فنی و تأسیساتی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های برق اضطراری، هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل در صداوسیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، مانور سراسری قطع برق با هدف سنجش آمادگی نیروهای فنی و تأسیساتی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های برق اضطراری، هم‌زمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل در صداوسیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

در جریان این مانور، برق اصلی صداوسیمای مرکز اردبیل قطع و بلافاصله عملکرد سامانه‌های ژنراتور اضطراری مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان فنی، اقدامات لازم را انجام داده و در کوتاه‌ترین زمان برق اضطراری وصل شد.