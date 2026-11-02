دستیار ویژه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: با تشریح ابعاد سیره عملی و منظومه فکری استکبارستیزانه امام شهید، بر نقش‌آفرینی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تقویت انسجام ملی، تحکیم پیوند ملت با ولایت و صیانت از اتحاد مقدس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عرب‌انصاری، دستیار ویژه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی «استکبارستیزی در اندیشه امام شهید» که در حرم مطهر رضوی و در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز اندیشه و سیره عملی امام شهید در تبیین جبهه حق در برابر نظام سلطه، بر ضرورت بازخوانی، تبیین و ترویج آموزه‌های راهبردی ایشان در عرصه استکبارستیزی تأکید کرد.

وی با تبیین ابعاد فکری و عملی مبارزه با استکبار در منظومه اندیشه امام شهید، این گفتمان را مبتنی بر استقلال‌خواهی، عزت ملی، نفی سلطه‌پذیری و دفاع از کرامت و هویت ملت‌ها دانست و بر ضرورت انتقال این میراث فکری و انقلابی به نسل‌های آینده و افکار عمومی جهان تأکید کرد.

دستیار ویژه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه، با تبیین مسئولیت‌های اجتماعی و انقلابی این شورا، نقش آن را در ایجاد هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، سازماندهی حضور آگاهانه و حماسی مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز و تقویت انسجام و اقتدار ملی حائز اهمیت دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عرب‌انصاری با اشاره به نقش‌آفرینی حماسی و بصیرت‌محور مردم در مقابله با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان، بر ضرورت حفظ و تقویت اتحاد مقدس، تعمیق پیوند ناگسستنی ملت با ولایت و حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح به‌عنوان مدافعان امنیت، استقلال و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی همچنین جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را در تبدیل سرمایه اجتماعی و ظرفیت عظیم مردمی به پشتوانه‌ای مؤثر برای صیانت از نظام، تقویت همبستگی ملی و مقابله با جنگ ترکیبی و جنگ روانی دشمنان، مهم و راهبردی توصیف کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عرب‌انصاری به نمایندگی از حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت قدردانی و تشکر کرد و بر اهمیت استمرار چنین حرکت‌های علمی، فرهنگی و بین‌المللی در تبیین گفتمان مقاومت و استکبارستیزی تأکید نمود.