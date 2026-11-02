به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس نجفی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بویین‌میاندشت، گفت: برای انتخاب محیط‌بان نمونه، ۱۵ ویژگی تعریف شده است که انضباط کاری، علاقه‌مندی به شغل، تعهد و مسئولیت‌پذیری، برخورد قاطع با تخلفات زیست‌محیطی و خلاقیت و نوآوری از جمله این ویژگی‌هاست.

وی همچنین با اشاره به تنوع بالای جانوری در پناهگاه‌های حیات وحش بویین‌میاندشت افزود: بخش زیادی از منطقه ۴۰ هزار هکتاری شکار ممنوع سه‌طبله در این شهرستان قرار دارد و گونه‌های کمیابی همچون سیاه‌گوش، خرس قهوه‌ای، کل و بز، هما، کبک دری و انواع پرندگان شکاری در آن مشاهده شده است.