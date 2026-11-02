احداث ۳۴ مسجد در سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است که با هدف تامین زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی و پاسخگویی به نیاز جمعیت ساکن در این مجموعه‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: در تمامی سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن واقع در محدوده ۱۳ شهرستان تحت پوشش این اداره‌کل، از زابل تا سراوان، فضا‌های مورد نیاز برای احداث مسجد پیش‌بینی شده است.

ابوالفضل مهدیار افزود: با توجه به تنوع مذهبی و بافت جمعیتی مناطق مختلف استان در طراحی و برنامه‌ریزی این سایت‌ها، احداث مسجد برای برادران اهل سنت و تشیع متناسب با نیاز هر منطقه مورد توجه قرار گرفته است تا ساکنان از فضا‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های عبادی و مذهبی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ سایت طرح نهضت ملی مسکن با جمعیت پیش‌بینی‌شده حدود ۴۵ هزار نفر در محدوده فعالیت این اداره‌کل قرار دارد که ساخت مساجد مورد نیاز این مجموعه‌ها از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت ۲ مسجد در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان آغاز شده و احداث مساجد در سایر سایت‌ها نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و تکمیل مراحل آماده‌سازی اراضی در دستور کار قرار می‌گیرد.

مهدیار با تاکید بر اهمیت تامین همزمان خدمات روبنایی و زیربنایی در طرح‌های مسکن گفت: ایجاد فضا‌های مذهبی و فرهنگی در کنار احداث واحد‌های مسکونی، از الزامات توسعه مجموعه‌های جدید شهری است و تلاش شده در برنامه‌ریزی سایت‌های نهضت ملی مسکن، نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی ساکنان نیز مورد توجه قرار گیرد..