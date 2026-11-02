به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان تصریح کرد: تلاش‌های کابل و پا در میانی کشور‌های میانجی برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

او گفت: پیام‌هایی میان مقام‌های امارت اسلامی و اسلام‌آباد ردوبدل شده، اما این تماس‌ها راهگشا نبوده است.

مجاهد پافشاری پاکستان را بر آنچه «سیاست‌ها و اشتباهات نادرست گذشته» خواند، مانع اصلی توافق و دیپلماسی دانست.

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان تأکید کرد: حکومت طالبان آغازگر این مشکلات نبوده و همچنان معتقد است که اختلافات باید از راه مذاکره حل شود.