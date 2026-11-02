فرهنگ خداپرست و مهشید بهلگردی کمانداران خراسان جنوبی به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۲ کماندار مستعد خراسان جنوبی با نظر کادرفنی به اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در بخش دختران و پسران دعوت شدند.

در بخش بانوان، مهشید بهلگردی در رده سنی جوانان و در ماده کمپوند جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آورده است.

در بخش آقایان نیز فرهنگ خداپرست در رده سنی جوانان و در ماده کمپوند به اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شده است.

اردوی تیم ملی بانوان از ۱۶ تا ۱۹ آبان و اردوی تیم ملی آقایان از ۱۹ تا ۲۲ آبان در سایت تخصصی تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا خواهد شد.

این اردو برای آمادگی اعزام تیم تیراندازی با کمان کشور به مسابقات شارجه کشور امارات برگزار می شود.