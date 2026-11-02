برنامه‌های «دکتر سلام»، با موضوع بیماری‌های مزمن، «رویش»، با موضوع کشت چغندر قند پاییزه، «به خانه برمی‌گردیم» با تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان و «شبستان»، با موضوع محافل قرآنی، سخنرانی علما، قرائت ادعیه و پخش تصاویر زنده از حرم‌های مطهر، امروز از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام» با موضوع «بیماری‌های مزمن ریوی» و اجرای دکتر کیانا فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر سیاوش کورانی فر فوق تخصص ریه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به موضوع بیماری‌های مزمن ریوی می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «رویش» ساعت ۱۹، با موضوع «کشت چغندر قند پاییزه» از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر ولی الله یوسف آبادی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند به موضوع کشت چغندر قند پاییزه می‌پردازد.

برنامه «رویش» روز‌های زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، علاوه بر اعلام برنامه‌های بزرگداشت این روز ملی، به موضوعاتی از قبیل کیست تخمدان، جایگاه نوجوان در روند انقلاب اسلامی، ساخت عروسک و دکور با یونولیت، معمای مهریه در رویه قضایی و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «رعنا کریمی»، متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ ناباروری و IVF، درباره «کیست تخمدان؛ مهمان آشنا، اما ناشناخته»، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «اسماعیل زمانی»، استاد دانشگاه و کارشناس تعلیم و تربیت، درباره جایگاه نوجوان در روند سیر صعودی انقلاب اسلامی، صحبت می‌کند.

علاوه بر این، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمدرضا میرتاج‌الدینی»، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، برنامه‌های بزرگداشت این روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را اعلام می‌کند.

دکتر «سیدجمال حیدری»، وکیل پایه‌یک دادگستری، نیز درباره «معمای مهریه در رویه قضایی؛ توازن میان حق مالی زوجه و واقعیت‌های اعسار زوج» به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

«سینا نورایی»، مربی هنری، نحوه ساخت عروسک و دکور با یونولیت و پاپیه‌ماشه را توضیح می‌دهد. در بخش آشپزی برنامه نیز «عباس یعقوبی‌ثانی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «راگو با مرغ» را آموزش خواهد داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.





برنامه «شبستان» شبکه قرآن و معارف، هر روز با محافل قرآنی، سخنرانی علما، قرائت ادعیه و پخش تصاویر زنده از حرم‌های مطهر، لحظاتی سرشار از معنویت و انس با اهل‌بیت (ع) را برای مخاطبان رقم می‌زند.

این برنامه هر روز ساعت ۱۷:۵۵، پخش می شود و در طول هفته، مخاطبان را به محفل انس با قرآن کریم و زمزمه نیایش در جوار بارگاه‌های مقدس دعوت می‌کند.

برنامه «شبستان»، روز‌های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه با پخش تصاویر زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) همراه است و روز یکشنبه به محفل کرسی تلاوت اختصاص دارد.

همچنین «شبستان» روز سه‌شنبه با پخش زنده از حرم مطهر امام رضا (ع) و قرائت دعای توسل، فضایی برای توسل و مناجات فراهم می‌کند. روز جمعه نیز این برنامه با حضور در آستان ملکوتی امام هشتم (ع) و قرائت زیارت آل‌یاسین، مخاطبان را به لحظاتی از آرامش و معنویت مهمان می‌کند.